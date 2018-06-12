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Одна з країн Європи просить США збільшити кількість військових в країні через загрозу Росії

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Норвегія проситиме США подвоїти число морпіхів через загрозу Росії
Норвегія проситиме США подвоїти число морпіхів через загрозу Росії / Фото з відкритих джерел

Норвегія просить Сполучені Штати Америки збільшити більш ніж удвічі кількість морської піхоти у північній частині країні через потенційну загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє видання Reuters.

Зазначимо, 330 американських морських піхотинців, які прибули у Норвегію в січні 2017 року, повинні покинути країну наприкінці цього року. Це перший випадок постійного перебування іноземних солдатів НАТО на території Норвегії після закінчення Другої світової війни.

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Проте, їхню присутність у Норвегії погано сприйняла Росія, яка межує з нею в арктичній зоні. Зокрема, Кремль заявив, що розміщення американського військового контингенту погіршить двосторонні відносини з Осло та посилить напруженість на північному фланзі НАТО.

Норвегія попросить Вашингтон збільшити контингент морських піхотинців з 2019 року. Осло хотіло б збільшити кількість теперішніх американських солдатів до 700. Додаткові війська будуть розміщені в регіоні Трумс у норвезькій Арктиці, а не у центральній частині Норвегії.

Додаткові сили мають змістити значно ближче до кордону з Росією у губернії Тромс.

Оборона Норвегії залежить від підтримки наших союзників по НАТО. Щоб забезпечити підтримку і ефективну роботу під час кризи чи війни, ми маємо тренуватися разом у мирний час. Ми повинні бути певні, що солдати НАТО з країн-союзників знають норвезьку специфіку,
– сказав міністр оборони Норвегії Бакке-Єнсен.

Окрім того, норвезький уряд планує продовжити щонайменше на п’ять років програму військової співпраці з США.

Теги: Новини Росії Новини політики Норвегія Новини США НАТО
Джерело: 24 Канал
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