Одна з найкращих тенісисток України вдруге вагітна

Українська тенісистка, 140-а ракетка світу Катерина Бондаренко знаходиться на 8 місяці вагітності. З цієї причини спортсменка пропустить Відкритий чемпіонат Австралії, який стартує в Мельбурні 14 січня.

Разом з чоловіком Денисом Володько Катерина вже має доньку Карину, якій в травні виповниться 6 років, повідомляє Xsport.

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Востаннє на корт Бондаренко виходила 27 серпня, в Нью-Йорку, де не зуміла пройти далі першого раунду на Відкритому чемпіонаті США.

32-річна Катерина Бондаренко серед всіх українських тенісистів має найбільший досвід виступів на турнірах Великого шолома. На її рахунку 37 стартів в основній сітці мейджорів, які розподілилися так: Australian Open – 8; Roland Garros – 9; Wimbledon – 11; US Open – 9.

Крім того, вона здобула в них 28 перемог. Серед українців за історію більше виграних мітчів тільки у Андрія Медведєва (65), Еліни Світоліної (42) і Олександра Долгополова (33).

Найкраще досягнення Бондаренко в одиночному розряді – чвертьфінал US Open-2009. На її рахунку два титули WTA, а також історичний трофей – перемога в парному розряді на Australian Open-2008 разом зі старшою сестрою Оленою.

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Варто зазначити, що про терміни повернення Катерини Бондаренко після декретної відпустки у великий спорт поки нічого невідомо.

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