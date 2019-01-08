08:44
8 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, 7 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Одна з найкращих тенісисток України вдруге вагітна

      194 Читать новость на русском
      Катерина Бондаренко вдруге вагітна
      Катерина Бондаренко вдруге вагітна

      Українська тенісистка, 140-а ракетка світу Катерина Бондаренко знаходиться на 8 місяці вагітності. З цієї причини спортсменка пропустить Відкритий чемпіонат Австралії, який стартує в Мельбурні 14 січня.

      Разом з чоловіком Денисом Володько Катерина вже має доньку Карину, якій в травні виповниться 6 років, повідомляє Xsport.

      Читайте також: Збірна України виступить найсильнішим складом на Кубку Федерації

      Востаннє на корт Бондаренко виходила 27 серпня, в Нью-Йорку, де не зуміла пройти далі першого раунду на Відкритому чемпіонаті США.

      32-річна Катерина Бондаренко серед всіх українських тенісистів має найбільший досвід виступів на турнірах Великого шолома. На її рахунку 37 стартів в основній сітці мейджорів, які розподілилися так: Australian Open – 8; Roland Garros – 9; Wimbledon – 11; US Open – 9.

      Крім того, вона здобула в них 28 перемог. Серед українців за історію більше виграних мітчів тільки у Андрія Медведєва (65), Еліни Світоліної (42) і Олександра Долгополова (33).

      Найкраще досягнення Бондаренко в одиночному розряді – чвертьфінал US Open-2009. На її рахунку два титули WTA, а також історичний трофей – перемога в парному розряді на Australian Open-2008 разом зі старшою сестрою Оленою.

      Читайте також: Легендарний тенісист розплакався, розповідаючи про загиблого тренера: зворушливе відео

      Варто зазначити, що про терміни повернення Катерини Бондаренко після декретної відпустки у великий спорт поки нічого невідомо.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Теніс Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 7 січня: Аварія судна з українцями біля Туреччини та заблукалі у Карпатах туристи
      7 січня , 22:01 Головні новини 7 січня: Аварія судна з українцями біля Туреччини та заблукалі у Карпатах туристи
      2496
      Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019
      7 січня , 21:00 Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019
      Іван Яковина 2789
      Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      7 січня , 17:34 Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      10815
      Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      7 січня , 17:01 Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      Ольга Черненко 1801
      Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      7 січня , 13:46 Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      Ірина Полицька 9515
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Баскетболісти ЦСКА реабілітувалися за дві поспіль поразки
       14 лютого 2013 , 20:39
      Коньков: Футбольні уболівальники не повинні бути учасниками політичного процесу
       28 січня 2014 , 14:59
      Луческу дав прес-конференцію перед матчем з "Порту". ВІДЕО
       29 вересня 2014 , 13:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук