Одна з найжорстокіших справ Майдану вже на фінішній прямій: чи покарають винних

20 січня 2014 року бійці підрозділу "Беркут" ледь не до смерті закатували протестувальників на колонаді стадіону "Динамо". І от п'ять років потому з'явилася надія, що винні отримають покарання за свої дії.

П'ять років тому на вулиці Грушевського проходив кордон між протестувальниками та правоохоронцями під час Революції гідності. Тоді, на колонаді стадіону "Динамо" харківський "Беркут" жорстоко побив двох євромайданівців.

Читайте також: Річниця розгрому Донецького майдану: чи можна було зупинити проросійський шабаш

Жертвами були Владислав Цілицький та неповнолітній Михайло Нискогуз. На очах в інших мітингарів "Беркутівці" показово били хлопців, а потім спустили їх вниз.

Вони зробили живий коридор, близько 40 людей. І провели нас по ньому. Кожен бив нас ногами, лупцював кийками, а потім зняли з мене весь одяг і залили тіло перцевим балоном,

– згадав потерпілий Михайло Нискогуз.

Потім тяжко травмованих, не надаючи медичної допомоги, допитували в автозаках. Згодом хлопців госпіталізували та звинуватили в організації масових заворушень. Зокрема Владислава в організації демонстрацій, мовляв він керував групою від трьох до п'яти тисяч осіб, використовував битки, кийки, світло-шумові гранати. За це хлопцю загрожувало до 15 років.



Місце побиття майданівців

Згодом хлопців визнали потерпілим за фактом перевищення "Беркутом" своїх службових повноважень. А рік тому справу побиття активістів почав розглядати столичний суд. Нині наблизились до фінішної прямої. Проте наразі заслухали лише сторону обвинувачення.

Тоді як слово захисту та підозрюваному дадуть лише через місяць. Нині на лаві підсудних лише один із трьох обвинувачених – Андрій Хандрикін. Двоє інших – Артем Войлоков та Владислав Мастег – втекли до Росії. Адвокат Хандрикіна Валентин Рибін запевняє, що його підсудний не був на місці злочину. Проте це вже буде встановлювати слідство.



Андрій Хандрикін

Прокурори ж просять для екс-беркутівця вісім років за ґратами. Тим часом він пройшов переатестацію та продовжує працювати поліцейським у Харкові, що неабияк обурює постраждалих.