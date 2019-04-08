Одна з передвиборчих обіцянок Зеленського суперечить співпраці з МВФ

Спочатку Зеленському закидали, що його головний герой Голобородько у серіалі "Слуга народу" каже, що МВФ не потрібен. А от на зустрічі з бізнесменами Зеленський відповів, що буде співпрацювати з МВФ. Однак одна з передвиборчих обіцянок кандидата суперечить такій співпраці. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Сергій Фурса.

І така обіцянка – це податкова амністія.

Читайте також: Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм

"Питання, чи для бізнесу тільки ця амністія? Тому що навіть якщо ми будемо колись робити податкову амністію, її треба зробити вже після того, як податкову реформували. Коли буде так: ось це межа, після цього ми всі платимо податки. Просто так зробити податкову амністію – це люди легалізують кошти, скажуть "дякую", бо в них зараз проблеми з фінансовим моніторингом, з банками", – зазначив фінансовий аналітик.

Чому зараз всі ці депутати декларують купу кешу? Не тому що вони не довіряють банкам. Тому що банки в них гроші взяти не можуть. Тому що вони не можуть сказати банкам, де вони. А от вони проведуть амністію і покажуть: ось! Мовляв, у мене все легально. І після цього ми можемо забути, до речі, про боротьбу з корупцією. Тому що умовний Ляшко задекларує все, що в нього є, і потім незаконним збагаченням ви його не спіймаєте. Тому, податкова амністія – це дуже небезпечно,

– наголосив Фурса.

Що таке податкова амністія? Це низка заходів з надання платникам податків права сплатити суми податків, по яких минули встановлені податковим законодавством терміни платежів.

Ознаки:

Одномоментність, тобто держава надає право легалізувати свої доходи одноразово і за певний проміжок часу.

Легалізація власності, за яку сплачено податок і відмова держави від правового переслідування порушників.

Відео: повне інтерв'ю з Сергієм Фурсою