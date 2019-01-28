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      Одна з європейських країн інвестує в українську енергетику 800 мільйонів доларів

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      Норвегія інвестує у відновлювальну енергетику України 1 мільярд доларів
      Норвегія інвестує у відновлювальну енергетику України 1 мільярд доларів / Володимир Гройсман // Twitter

      Україна підписала з Норвегією попередніх контрактів на 1,5 мільярда доларів, з яких 800 мільйонів доларів – інвестиції у відновлювану енергетику нашої держави.

      Документи підписали глави уряду двох країн – Володимир Гройсман та Ерна Солберг – під час ділового форуму в Осло. 

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      Крім того була підписана спільна заява, яка має посприяти інтеграції України до європейського енергетичного ринку, а також розширить співпрацю обох держав у сфері ядерної безпеки та "зеленої" енергетики.

      За словами Гройсмана, норвезький бізнес готовий інвестувати в Україну. 

      До речі, компанія Horizon Capital інвестує найбільшу суму за останні 10 років в українські експортно-орієнтовані компанії – 200 мільйонів доларів. Зібраний фонд має на меті підтримати експортно-орієнтовані українські компанії, що працюють передусім у сфері IT, а також сільського господарства, легкої промисловості та виробництва продуктів харчування. 

      Теги: Новини України Новини політики Енергетика Відновлювана енергетика Володимир Гройсман Норвегія Інвестиції Гроші Бізнес
      Джерело: 24 Канал
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