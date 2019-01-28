Одна з європейських країн інвестує в українську енергетику 800 мільйонів доларів
Україна підписала з Норвегією попередніх контрактів на 1,5 мільярда доларів, з яких 800 мільйонів доларів – інвестиції у відновлювану енергетику нашої держави.
Документи підписали глави уряду двох країн – Володимир Гройсман та Ерна Солберг – під час ділового форуму в Осло.
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Крім того була підписана спільна заява, яка має посприяти інтеграції України до європейського енергетичного ринку, а також розширить співпрацю обох держав у сфері ядерної безпеки та "зеленої" енергетики.
За словами Гройсмана, норвезький бізнес готовий інвестувати в Україну.
До речі, компанія Horizon Capital інвестує найбільшу суму за останні 10 років в українські експортно-орієнтовані компанії – 200 мільйонів доларів. Зібраний фонд має на меті підтримати експортно-орієнтовані українські компанії, що працюють передусім у сфері IT, а також сільського господарства, легкої промисловості та виробництва продуктів харчування.