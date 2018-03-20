Одна з європейських країн може приєднатись до бойкоту ЧС-2018 в Росії

Уряд Ісландії обговорює можливість бойкоту Чемпіонату Світу-2018, який влітку цього року пройде в Росії.

Про це заявили в ісландському МЗС, повідомляє UA.Футбол.

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Там повідомили, що уряд країни розглядає питання бойкоту у знак солідарності з Британією через отруєння Сергія Скрипаля. Адже напередодні у Королівстві заявили, що планують колективний бойкот через скандальну справу російського екс-шпигуна.

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Бойкот означає, що ніхто з чиновників не відвідає жоден із заходів Чемпіонату. В МЗС Ісландії додали, що такі речі є дуже серйозними, і вони пов'язані не лише з британцями. Щоправда, навіть якщо бойкот відбудеться, участь у змаганнях національної збірної і присутність на матчах ісландських уболівальників забороненими не будуть.

Чемпіонат Світу з футболу 2018 року стартує 14 червня. Матчі відбудуться на 12 стадіонах в 11 містах Росії.