Одна з європейських країн виділить 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Сирії

Франція виділить 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги мешканцям Сирії.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

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"Сьогодні я зібрав НДО, які працюють у Сирії. Реагуючи на гуманітарну ситуацію, Франція започатковує терміновий фонд на 50 млн євро", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виділені кошти будуть передані не лише недержавним гуманітарним організаціям, які працюють у Сирії, а й кільком агентствам ООН, у тому числі Офісу з координації гуманітарних питань.

J’ai réuni ce soir les ONG qui agissent sur le terrain en Syrie. Face à la situation humanitaire, la France met en place un programme d’urgence de 50 millions d’euros. pic.twitter.com/ChMAElfvp1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 квітня 2018 р.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті ракетних ударів були уражені об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.