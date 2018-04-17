Одна з європейських країн виділить 50 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Сирії
Франція виділить 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги мешканцям Сирії.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент Франції Еммануель Макрон.
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"Сьогодні я зібрав НДО, які працюють у Сирії. Реагуючи на гуманітарну ситуацію, Франція започатковує терміновий фонд на 50 млн євро", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виділені кошти будуть передані не лише недержавним гуманітарним організаціям, які працюють у Сирії, а й кільком агентствам ООН, у тому числі Офісу з координації гуманітарних питань.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.
У результаті ракетних ударів були уражені об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.