Одна з європейських країн витратить на захист кордону з Росією майже 188 мільйонів євро

Естонія витратить на посилення кордону з Росією майже 188 мільйонів євро / ілюстративне фото

Естонія планує почати створення інфраструктури та обладнання систем технічного нагляду на кордоні з Росією. Розпочати такі роботи планують у 2019 році. На це до 2026 року будуть витрачені 188 мільйонів євро.