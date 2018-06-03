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Одна з європейських країн витратить на захист кордону з Росією майже 188 мільйонів євро

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Естонія витратить на посилення кордону з Росією майже 188 мільйонів євро
Естонія витратить на посилення кордону з Росією майже 188 мільйонів євро / ілюстративне фото

Естонія планує почати створення інфраструктури та обладнання систем технічного нагляду на кордоні з Росією. Розпочати такі роботи планують у 2019 році. На це до 2026 року будуть витрачені 188 мільйонів євро.

Про це повідомляється на сайті естонського парламенту, передає DW.

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Зазначається, що в якості партнера міністерство внутрішніх справ Естонії залучило європейську прикордонну службу Frontex.

За словами голови спеціальної комісії Райво Аега, заплановані інвестиції повинні створити умови, необхідні для співробітництва між правоохоронними органами Естонії, установами Силами безпеки і оборони країни.

Варто додати, що довжина кордону Естонії з Росією становить понад 330 кілометрів. 

Нагадаємо, нещодавно Естонія провела демаркацію кордонів із Росією – були встановлені останні жовті віхи в розмітці зони прикордонного режиму між Росією і Естонією на Чудському, Псковському та Теплому озерах, а також на Нарвському водосховищі.

 

Теги: Новини політики Естонія Новини Росії Гроші
Джерело: 24 Канал
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