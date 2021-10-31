Там запевнили, що дільниця працює у штатному режимі. Про це повідомили о 16:51 31 жовтня.

До теми У Харкові почалися вибори мера: що треба знати про голосування

У поліції спростували інформацію про припинення голосування на дільниці

31 жовтня в інтернеті з'явилась інформація про те, що орієнтовно о 14 годин на дільниці у Київському районі голова ДВК зупинила процедуру голосування. У ході перевірки повідомлення поліцейські з'ясували, що інформація не відповідає дійсності,

– розповіли у відомстві.

Додали також, що дільниця не припиняла роботу й процедуру голосування не порушували.

Дані зареєстрували в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції № 1.



Список кандидатів у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу

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