На одній із дільниць у Харкові заявили про зупинку голосування: у поліції спростували
Джерело:Національна поліція
В мережі поширились чутки про припинення голосування на одній з дільниць Харкова. У місцевій поліції цю інформацію спростували.
Там запевнили, що дільниця працює у штатному режимі. Про це повідомили о 16:51 31 жовтня.
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У поліції спростували інформацію про припинення голосування на дільниці
31 жовтня в інтернеті з'явилась інформація про те, що орієнтовно о 14 годин на дільниці у Київському районі голова ДВК зупинила процедуру голосування. У ході перевірки повідомлення поліцейські з'ясували, що інформація не відповідає дійсності,
– розповіли у відомстві.
Додали також, що дільниця не припиняла роботу й процедуру голосування не порушували.
Дані зареєстрували в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції № 1.
Список кандидатів у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу
Коротко про порушення на виборах мера міста Харкова
- У Харкові 31 жовтня на виборах мера міста у першому турі виявили низку правопорушень.
- За даними організації "Опора", 25% виборчих дільниць завчасно розпочали ранкове засідання. За законом, воно повинне стартувати о 7:15 або пізніше.
- 21,5% дільниць не вели протоколу ранкового засідання. В "Опорі" це називають проблемою, оскільки у цьому документі повинна бути необхідна для підрахунку голосів інформація.
- Окрім того, на двох спецдільницях міста не пускали спостерігачів. На дільницях в Міському перинатальному центрі та пологовому будинку №7 від спостерігачів "Опори"вимагали COVID-документи – сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.
- Також поліція затримала порушника, який на виборчій дільниці №631692 на вулиці Луї Пастера фотографував свій виборчий бюлетень.
- Ще 30 жовтня студенти Харківського медичного університету отримали повідомлення від керівництва про те, що всі, хто живе у гуртожитку, зобов'язані проголосувати на виборах.