В одну з шкіл Львова діти пронесли пістолет і влаштували стрілянину: що кажуть у поліції

У середу, 11 червня, у Львові діти принесли у школу пневматичний пістолет. Поліція з'ясовує обставини.

Про це в коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

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Що відомо про стрілянину у львівській школі

Так, зранку у львівських телеграм-каналах з'явилося повідомлення про те, що діти принесли до школи пневматичний пістолет і почали випробовувати на однокласниках.

Діти влаштували стрілянину у школі: дивіться відео

У поліції повідомили, що дізналися інцидент під час моніторингу соцмереж.

Станом на зараз почали перевірку. Встановлюємо, що це за школа і чи був такий факт,

– зазначила Добровольська.

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Зауважимо, днями в одній з шкіл Австрії сталася смертельна стрілянина. Загинуло 9 людей, ще 12 було поранено. Кажуть, що стрілець був колишнім учнем школи і, ймовірно, вважав себе жертвою булінгу. Він скоїв самогубство у ванній кімнаті навчального закладу.