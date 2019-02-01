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      Одного слова достатньо, щоб визначити особливості характеру

      1992 Читать новость на русском
      Одного слова достатньо, щоб визначити характер
      Одного слова достатньо, щоб визначити характер / pixabay.com

      Люди можуть визначити риси характеру співрозмовника за одним словом.

      За основу дослідження взяли метод головних компонентів, який передбачає визначення двох характеристик людського характеру: доброзичливості та впливовості, пише науковий журнал Scientific Reports.

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      У першому дослідженні взяли участь 279 осіб, кожен з них прослухав вітання від 64 іспаномовних людей. Потім учасників попросили оцінити кожен з голосів: кому він належить, чи схильна людина до агресії, привабливий чи, доброзичливий, впевнений, впливовий. Добровольцям потрібно було поставити від 1 до 8 балів за кожном параметром.

      У другому дослідженні брали участь 305 іспанців – на цей раз вони слухали 64 записи англомовних шотландців.

      Всіх людей на записах в кожному з експериментів вчені попередньо розділили за рисами характеру, а потім підрахували, чи впоралися з визначенням добровольці.

      Дослідники прийшли до висновку, що люди здатні визначити основні особливості характеру людини тільки за одном словом, причому ця здатність зберігається навіть у носіїв різних мов.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія
      Джерело: 24 Канал
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