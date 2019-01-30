Одноклубник Зінченка у "МанСіті" забив найшвидший гол в АПЛ за останні 5 років

Нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро відзначився забитим голом у матчі 24 туру АПЛ проти "Ньюкасла" (1:2).

Аргентинський футболіст Серхіо Агуеро відзначився голом вже на 25-й секунді. Це найшвидший гол "Манчестер Сіті" в АПЛ за останні 5 років, пише OptaJoe.

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Дивіться відео голу Агуеро у ворота Ньюкасла



У листопаді 2013-го півзахисник Хесус Навас забив за "Ман Сіті" через 13 секунд після початку матчу з "Тоттенхемом".

Цікаво, що у нинішньому сезоні Агуеро провів в АПЛ 20 матчів і забив 11 м’ячів.

Після 24 матчів "містяни" залишилися на другій сходинці в турнірній таблиці АПЛ. У команди Гвардіоли 56 очок в активі. Лідируючий "Ліверпуль" може збільшити свою перевагу над "МанСіті" в поєдинку проти "Лестера".

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