Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також На Косівщині чоловік розстріляв машину з "пневмата": поранив 12-річного хлопчика

Стрілянина в Києві

Близько 10:30 в соцмережах появилася інформація про стрілянину у Голосіївському районі столиці. Там повідомляли, що чоловік загинув на місці.

Згодом в пресслужбі поліції зазначили, що вони встановлюють обставини стрілянини в цьому районі Києва.

Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням,

– повідомили правоохоронці.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби.

Дивіться також У Німеччині чоловік з вікна будинку стріляв по українцю, – ЗМІ

До слова, нещодавно у Києві затримали чоловіка, який стріляв у групу підлітків під час суперечки. Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства. Стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.