В одному з районів Києва сталася стрілянина: виявлено тіло чоловіка із вогнепальним пораненням
- Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва
- Прибувши за викликом, вони виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.
У Голосіївському районі Києва зранку 10 липня чули стрілянину. Поліцейські встановлюють обставини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Дивіться також На Косівщині чоловік розстріляв машину з "пневмата": поранив 12-річного хлопчика
Стрілянина в Києві
Близько 10:30 в соцмережах появилася інформація про стрілянину у Голосіївському районі столиці. Там повідомляли, що чоловік загинув на місці.
Згодом в пресслужбі поліції зазначили, що вони встановлюють обставини стрілянини в цьому районі Києва.
Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням,
– повідомили правоохоронці.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби.
Дивіться також У Німеччині чоловік з вікна будинку стріляв по українцю, – ЗМІ
До слова, нещодавно у Києві затримали чоловіка, який стріляв у групу підлітків під час суперечки. Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства. Стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.