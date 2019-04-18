Одному з підозрюваних у справі Гандзюк пом'якшили підозру

Помічнику народного депутата Паламарчука Ігорю Павловському раніше інкримінували співорганізацію вбивства активістки Катерини Гандзюк. Але справу раптом перекваліфікували на "покривання злочину".

18 квітня це підтвердив прокурор у справі.

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Через це його адвокат звернувся до суду, аби Павловського випустили з СІЗО. Однак, вдруге засідання не відбулося, бо Павловського не змогли доставити на суд. Адвокати переконують, через стан здоров'я.

У чому звинувачують Павловського? Активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, саме він нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

Натомість учасники ініціативи "Хто замовив Гандзюк" протестували проти пом'якшення обвинувачень організаторам розправи на Катерину Гандзюк. Біля зали суду лунали вибухи петард, йшов чорний дим. Самі ж учасники акції прийшли з плакатами і фото опіків тіла вбитої активістки.

Обурені учасники ініціативи "Хто замовив Гандзюк" запалювали петарди: дивіться відео

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них на той час зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.