Одну з київських станцій метро закрили на вхід через аварію

У Києві через аварію ескалатора на вхід закрили станцію метро "Політехнічний інститут".

Про це повідомляє "Київський метрополітен" у Facebook.

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"Поломка ескалатора. 2 робочих ескалатора працюють на підйом. Аварійна бригада працює на місці", – йдеться у повідомлені.

Коли відкриють станцію поки не повідомляються.