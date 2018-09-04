Одну з київських станцій метро закрили на вхід через аварію
У Києві через аварію ескалатора на вхід закрили станцію метро "Політехнічний інститут".
Про це повідомляє "Київський метрополітен" у Facebook.
Читайте також: Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
"Поломка ескалатора. 2 робочих ескалатора працюють на підйом. Аварійна бригада працює на місці", – йдеться у повідомлені.
Коли відкриють станцію поки не повідомляються.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Ціна випускного: реалії цьогорічного святкування26 травня 2017 , 20:01
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Якщо Шевченко має чіткий план розвитку збірної України, то йому треба дати шанс, – Воронін12 липня 2016 , 11:10