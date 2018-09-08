Одну з найвідоміших пропагандисток Кремля поставили на місце у Британії: відео

Крім того, що російській журналістці Ользі Скабєєвій, яка є ведучою пропагандистської передачі на Кремль ТБ, не дали знімати у лондонському готелі City Stay, так ще її вигнали з цього закладу, не повернувши наперед заплачені за бронювання гроші.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

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На кадрах видно, як Скабєєва для пропагандистів знімає сюжет з Лондона, що стосується нового витку у справі отруєння Скрипалів. Таким чином, пропагандистка завітала у лондонський City Stay Нotel, де, за версією британської поліції, проживали офіцери ГРУ РФ Олександр Петров і Руслан Боширов, що є головними підозрюваними у замаху на Скрипалів.

Щоправда, працівники закладу, побачивши росіянку, одразу вказали їй на двері. Як наголосили вони, у готелі знімати заборонено, бо це приватна власність.

"Ви не можете тут знімати без спецдозволу, це приватна власність, всі номери зайнято. У нас немає інформації для вас, телефонуйте в міську поліцію", – говорять на кадрах співробітники готелю.

Крім того, англійці не повелися на її провокативні питання. Зокрема, вони відповіли, що нормально ставляться до росіян і немає причин, щоб було інакше.

А наприкінці ролика показано, як Скабєєва виїжджає з готелю та під час розмови зі своїм колегою у Москві зазначає, що їй навіть не повернули наперед заплачені за бронювання 60 фунтів (понад 2200 гривень).

Російську пропагандистку Скабєєву вигнали з готелю у Британії: відео

Нагадаємо, нещодавно британський прем'єр-міністр Тереза Мей назвала імена підозрюваних у виконанні замаху на життя колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії 4 березня у Солсбері. Ними виявилися двоє офіцерів ГРУ РФ – Олександр Петров та Руслан Боширов, що є офіцерами ГРУ Росії.



Після заяви Мей британський міністр безпеки Бен Воллес заявив, що президент Росії Володимир Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння "Новачком" Скрипалів на території Британії. Окрім того, Великобританія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання після появи нових даних у розслідуванні справи про отруєння Скрипалів. Зазначимо, що через причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій.