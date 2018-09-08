20:24
8 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
20°C 13°C
  • неділя
    23°C 15°C
  • понеділок
    20°C 15°C
  • вівторок
    21°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, сьогодні
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Одну з найвідоміших пропагандисток Кремля поставили на місце у Британії: відео

4177 Читать новость на русском
Британці не повелися на провокації російської пропагандистки Скабєєвої
Британці не повелися на провокації російської пропагандистки Скабєєвої / Соцмережі

Крім того, що російській журналістці Ользі Скабєєвій, яка є ведучою пропагандистської передачі на Кремль ТБ, не дали знімати у лондонському готелі City Stay, так ще її вигнали з цього закладу, не повернувши наперед заплачені за бронювання гроші.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

Читайте також: Російські ЗМІ попалися на брехні про нові винищувачі: відео

На кадрах видно, як Скабєєва для пропагандистів знімає сюжет з Лондона, що стосується нового витку у справі отруєння Скрипалів. Таким чином, пропагандистка завітала у лондонський City Stay Нotel, де, за версією британської поліції, проживали офіцери ГРУ РФ Олександр Петров і Руслан Боширов, що є головними підозрюваними у замаху на Скрипалів.

Щоправда, працівники закладу, побачивши росіянку, одразу вказали їй на двері. Як наголосили вони, у готелі знімати заборонено, бо це приватна власність.

"Ви не можете тут знімати без спецдозволу, це приватна власність, всі номери зайнято. У нас немає інформації для вас, телефонуйте в міську поліцію", – говорять на кадрах співробітники готелю.

Крім того, англійці не повелися на її провокативні питання. Зокрема, вони відповіли, що нормально ставляться до росіян і немає причин, щоб було інакше.

А наприкінці ролика показано, як Скабєєва виїжджає з готелю та під час розмови зі своїм колегою у Москві зазначає, що їй навіть не повернули наперед заплачені за бронювання 60 фунтів (понад 2200 гривень).

Російську пропагандистку Скабєєву вигнали з готелю у Британії: відео 

Нагадаємо, нещодавно британський прем'єр-міністр Тереза Мей назвала імена підозрюваних у виконанні замаху на життя колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії 4 березня у Солсбері. Ними виявилися двоє офіцерів ГРУ РФ – Олександр Петров та Руслан Боширов, що є офіцерами ГРУ Росії.

Після заяви Мей британський міністр безпеки Бен Воллес заявив, що президент Росії Володимир Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння "Новачком" Скрипалів на території Британії. Окрім того, Великобританія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання після появи нових даних у розслідуванні справи про отруєння Скрипалів. Зазначимо, що через причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій.

Теги: Новини Росії Російська пропаганда ЗМІ Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
сьогодні, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
сьогодні, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Як Україні не наламати дров у питанні лісу
сьогодні, 16:01 Як Україні не наламати дров у питанні лісу
Максим Єфімов
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сьогодні, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 найкращих українських кінопрем'єр, які варто подивитись до кінця року
сьогодні, 11:01 Топ-12 найкращих українських кінопрем'єр, які варто подивитись до кінця року
Катерина Петренко
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Найпотужніші ядерні вибухи в історії об’єднали в одне відео
 10 жовтня 2016 , 14:39 1
Озброєний чоловік увірвався в готель у Франції
 19 липня 2016 , 17:12
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук