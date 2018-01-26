Одну з українських областей пропонують переіменувати

На сайті Адміністрації президента України зареєстрували петицію про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Про це у Facebook сповістила правозахисна група "СІЧ".

Правозахисники кажуть, що таким чином хочуть повернути краю історичну назву.

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Вони пояснили, що назву області варто змінити, оскільки вона містить згадку про одного з організаторів Голодомору Григорія Петровського.

Натомість слава області, колиски п’яти Січей в минулому і форпосту оборони в теперішній час, має бути підкреслена гідним ім’ям, історичним ім’ям, ім’ям, в якому знайде відображення незламна воля, крицевий дух і славне майбуття,

– мовиться у петиції.

19 травня Верховна Рада за законом про заборону пропаганди комуністичної і нацистської символіки перейменувала місто Дніпропетровськ у місто Дніпро. Проект постанови № 3864 підтримали 247 народних депутатів.