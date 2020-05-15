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Одразу 15 автомобілів потрапили у ДТП під Києвом: відео

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Масштабна ДТП під Києвом
Масштабна ДТП під Києвом / 24 канал

Декілька різних масштабних ДТП сталися по Житомирській трасі неподалік Києва вранці, 15 травня. Наразі нічого невідомо про потерпілих.

Зіткнулися щонайменше 10 вантажівок і 5 легковиків, повідомляє "Київ.Оперативний" у фейсбуці.

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Через ДТП утворився величезний затор на 5 кілометрів.

Під Києвом у ДТП потрапили 15 авто: відео з місця події

ДТП на Житомирській трасі 15 травня: відео

Наразі ми намагаємося з'ясувати обставни та дізнатися деталі ДТП.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Транспорт Поліція Новини Києва Новини Житомира Аварії та ДТП Новини України
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