У "Нафтогазі" підкреслили, що до календарного початку опалювального сезону залишилося менш як місяць.

Важливо Опалювальний сезон: Шмигаль розповів про ціни та хто вирішує, коли батареї стануть гарячими

У компанії закликали виробників тепла підписати договори про постачання газу.

50 великих підприємств ТКЕ, які надають послуги з централізованого опалення у найбільших містах, досі не мають контрактів на постачання газу,

– зазначили у "Нафтогазі".

Водночас газопостачальна компанія станом на 23 вересня отримала заявки для підписання 3-річних угод про постачання газу від 68,6% виробників тепла, що отримували від Нафтогазу газ у в попередньому опалювальному сезоні. Щодо решти заявок триває перевірка документів.

Зверніть увагу! Раніше у "Нафтогаз України" повідомили, що старт опалювального сезону в Україні перебуває під загрозою і може початись невчасно. Така ситуація – через борги у понад 9 мільярдів гривень. У Центренерго заявили, що обстановка із запасами вугілля – критична.

Як змінитися вартість комунальних послуг

Зауважимо, що 2021 року тарифи на опалення буде встановлювати місцева влада, а не енергорегулятор. Відтак: