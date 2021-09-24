У "Нафтогазі" підкреслили, що до календарного початку опалювального сезону залишилося менш як місяць.
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У компанії закликали виробників тепла підписати договори про постачання газу.
50 великих підприємств ТКЕ, які надають послуги з централізованого опалення у найбільших містах, досі не мають контрактів на постачання газу,
– зазначили у "Нафтогазі".
Водночас газопостачальна компанія станом на 23 вересня отримала заявки для підписання 3-річних угод про постачання газу від 68,6% виробників тепла, що отримували від Нафтогазу газ у в попередньому опалювальному сезоні. Щодо решти заявок триває перевірка документів.
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Зауважимо, що 2021 року тарифи на опалення буде встановлювати місцева влада, а не енергорегулятор. Відтак:
- 6 липня У КМДА заявили, що восени в Києві та низці інших українських міст тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30−40%.
- Водночас Юрій Вітренко заявив, що ціна газу для теплокомуненерго, який вони постачають громадянам складе 7,4 гривні.