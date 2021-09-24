Одразу 50 великих постачальників тепла досі не мають контрактів на постачання газу

В Україну прийшло значне похолодання, а у горах на Буковині навіть випав сніг. Попри це, старт опалюваного сезону досі не розпочався, а 50 великих підприємств ТКЕ досі не мають контрактів на постачання газу.

У "Нафтогазі" підкреслили, що до календарного початку опалювального сезону залишилося менш як місяць.

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У компанії закликали виробників тепла підписати договори про постачання газу.

50 великих підприємств ТКЕ, які надають послуги з централізованого опалення у найбільших містах, досі не мають контрактів на постачання газу,

– зазначили у "Нафтогазі".

Водночас газопостачальна компанія станом на 23 вересня отримала заявки для підписання 3-річних угод про постачання газу від 68,6% виробників тепла, що отримували від Нафтогазу газ у в попередньому опалювальному сезоні. Щодо решти заявок триває перевірка документів.

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Зауважимо, що 2021 року тарифи на опалення буде встановлювати місцева влада, а не енергорегулятор. Відтак: