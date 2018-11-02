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      Одразу чотири європейські країни хочуть спільно провести Чемпіонат світу з футболу 2030 року

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      Чемпіонат світу 2030 року може прийняти чотири країни
      Чемпіонат світу 2030 року може прийняти чотири країни

      Чотири балканські країни хочуть подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році. Мова йде про Болгарію, Грецію, Румунію та Сербію.

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      Відповідне рішення обговорили прем’єр-міністри Болгарії, Греції, Румунії та президент Сербії на зустрічі у Варні, повідомляє AP.

      Варто зазначити, що головними конкурентами цієї заявки може стати спільна заявка від трьох країн з Південної Америки – Аргентини, Парагваю та Уругваю. При цьому у цієї заявки є доволі великі шанси, адже у 2030 році відзначатиметься 100-ліття з першого Чемпіонату світу, який відбувся саме в Уругваї.

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      Також подати заявку на проведення ЧС-2030 може Англія разом з Шотландією, Уельсом, Північною Ірландією та Ірландією.

      Нагадаємо, Чемпіонат світу 2022 року відбудеться у Катарі, а Мундіаль 2026 року вперше приймуть три країни – Мексика, США та Канада. При цьому вже у 2026 році кількість країн-учасниць фінальної стадії турніру буде 48.

      Теги: Спорт Футбол Болгарія Греція Румунія Сербія ФІФА
      Джерело: 24 Канал
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