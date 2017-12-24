Одразу декілька зірок-красунь знялись з героями мультсеріалу для Love Magazine: відео

Даутцен Крус, Ріта Ора, Адво Абоа, Хейлі Болдвін та багато інших моделей та співачок стали героями 24 відеоролику для новорічного календаря Love Magazine.

Офіційний відеоролик календаря від Love Magazine вже з’явився на Youtube, однак видання вирішило у своєму Instagram та Youtube відраховувати дні до Нового року за допомогою коротких пікантних відеороликів.

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На відео найкращі зірки модельного та музичного шоу-бізнесу веселяться разом з героями відомого мультсеріалу "The Muppet Show Theme" ("Маппети"). Напередодні Різдва вони вітають шанувальників зі святом та демонструють стильні образи. Серед героїв стрічки у новому відеоролику можна побачити "Miss Piggy", "uncle Deadly", "Animal" та інших.

2 грудня з’явився ролик з пишнотілою моделлю Ешлі Грем, 3 грудня – із моделлю Емілі Ратажковскі, 4 грудня головною героїнею ролику стала модель та учасниця телевізійного реаліті-шоу "Світське життя сімейства Кардашян" Кендалл Дженнер, а 5 грудня шанувальників потішила незвичайна модель Слік Вудс.

7 грудня британська співачка Ріта Ора показала свої форми, 8 грудня у відеоролику з'явилась 18-річна американська виконавиця Медісон Бір, а 9 грудня нідерландська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Даутцен Крус показала вправи на скакалці.

10 грудня опублікували відео, героїнею якого стала 21-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret Тейлор Хілл. А в 11 ролику головну роль зіграла популярна американська модель Джіджі Хадід. Що примітно, модель знялася із небритими пахвами, що викликало бурю обговорень та негативних коментарів.

Героїнею 12 ролика стала угорська 24-річна модель Барбара Палвін. 13 грудня опублікували відео із донькою Стівена Болдвіна – 21-річна моделль Хейлі Болдвін. В 14 ролику знялася фотомодель Жасмін Сандерс, яка відома під псевдонімом "Золота Барбі" (Golden Barbie).

У 15 ролику знялася канадська модель Вінні Харлоу (Шантель Вінні), яка з 4 років страждає на вітіліго – це порушенням пігментації, коли на шкірі з'являються білі плями. Модель змогла перетворити цю особливість у свою сильну сторону.

16 грудня опублікували ролик із 27-річною моделлю Стеллою Максвелл. На відео для Love Magazine модель у нижній білизні їде на велосипеді та їсть морозиво. У 17 ролику знялася 21-річна американська модель Алексіс Рен.

Героїнею 18 ролика стала одна з найпопулярніших моделей сучасності Белла Хадід. А в 19 ролику знялася американська акторка та модель Кейт Аптон. Для 20 ролику знялася відома модель Ірина Шейк в образі ковбоя.

В 21 ролику знялася бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка нещодавно припинила співправцю із Victoria's Secret. Вона була "ангелом" бренду 17 років. А в 22 для відеокалендаря позувала американська співачка Теяна Тейлор, яка позувала у сексуальній білизні червоного кольору та наносила удари боксерській груші.

Героїнею 23 відеоролику стала супермодель та "ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд.