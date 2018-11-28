Одразу два епізоди за участі Олексія Леня потрапили у топ-10 моментів НБА: відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень зіграв проти "Маямі" у регулярному чемпіонаті НБА. Команда українця нарешті виграла, а одразу два моменти за участі Леня потрапили у топ-10 за підсумками ігрового дня.

Лень у складі "Атланти" провів на паркеті 18 хвилин та встигти набрати 9 очок (3/4 двоочокових та 3/4 штрафних, 0/1 трьохочкових), . Також в активі українця 7 підбирань (2 в атаці), 1 перехоплення, 1 блок-шот. Читайте також: Михайлюка змусили носити пончики для гравців "Лейкерс": відео Загалом моменти Леня посіли 9-е та 5-е місце у топ-10 моментів ігрового дня Відео топ-10 моментів ігрового дня в НБА