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      Одразу два епізоди за участі Олексія Леня потрапили у топ-10 моментів НБА: відео

      561 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень зіграв проти "Маямі" у регулярному чемпіонаті НБА. Команда українця нарешті виграла, а одразу два моменти за участі Леня потрапили у топ-10 за підсумками ігрового дня.

      Лень у складі "Атланти" провів на паркеті 18 хвилин та встигти набрати 9 очок (3/4 двоочокових та 3/4 штрафних, 0/1 трьохочкових), . Також в активі українця 7 підбирань (2 в атаці), 1 перехоплення, 1 блок-шот.

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      Загалом моменти Леня посіли 9-е та 5-е місце у топ-10 моментів ігрового дня

      Відео топ-10 моментів ігрового дня в НБА

       

      Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень NBA
      Джерело: 24 Канал
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