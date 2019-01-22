Одразу дві українські тенісистки виступлять на турнірі у Росії
На найближчих вихідних в Санкт-Петербурзі стартує кваліфікація в рамках турніру категорії Premier. Участь у ньому візьмуть дві українські тенісистки.
Боротися за місця в основній сітці будуть Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.
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Варто зазначити, що 21-літня Калініна посідає 107 місце у рейтингу WTA. 18-літня Завацька – на 181-ій позиції.
Сам турнір у Санкт-Петербурзі стартує 28 січня. Призовий фонд – 823 тисячі доларів.
Джерело: 24 Канал
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