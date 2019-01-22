Одразу дві українські тенісистки виступлять на турнірі у Росії

На найближчих вихідних в Санкт-Петербурзі стартує кваліфікація в рамках турніру категорії Premier. Участь у ньому візьмуть дві українські тенісистки.

Боротися за місця в основній сітці будуть Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька. Читайте також: Юна українська тенісистка вийшла в 1/8 Australian Open Варто зазначити, що 21-літня Калініна посідає 107 місце у рейтингу WTA. 18-літня Завацька – на 181-ій позиції. Сам турнір у Санкт-Петербурзі стартує 28 січня. Призовий фонд – 823 тисячі доларів. Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram