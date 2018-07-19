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Одразу п'ять українок виступлять на US Open

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Еліна Світоліна знову виступить на US Open
Еліна Світоліна знову виступить на US Open

В основній сітці Відкритого чемпіонату США з тенісу приймуть участь одразу п'ять українок. У 2017 році їх було лише три.

У переліку тих, хто братиме участь у змаганнях одразу з основної сітки, Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова та Даяна Ястремська. Для останньої це буде дебют на US Open.

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Варто додати, що минулого сезону Україну представляли лише три тенісистки. Так, Леся Цуренко вилетіла у першому колі, Катерина Козлова – у другому. Еліні Світоліній вдалося дійти до четвертого кола.

Загалом же найкращий результат серед українок – у Катерини Бондаренко. У 2009 році їй вдалося дійти до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, US Open триватиме з 27 серпня до 9 вересня.

Теги: Новини спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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