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Одразу шість кінокомпаній хочуть зняти фільм про порятунок дітей з печери в Таїланді

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Печера в Таїланді
Печера в Таїланді / news.sky.com

Влада Таїланду отримала шість заявок від знаменитих кінокомпаній, які висловили своє бажання зняти документальні фільми про історію порятунку футбольної команди, що 18 днів провела у затопленій печері.

Про це повідомляють на Variety.

Міністерство культури Таїланду заявило, що очікує на створення кабінетом міністрів спеціального комітету для спостереження за всіма кінопроектами, пов'язаними з драматичною місією. Міністр культури Таїланду Віра Рожпожчанарат зазначила, що серед кіностудій є одна тайська та 5 інших міжнародних компаній, які направили міністерству свої заявки.

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Варто зазначити, що раніше повідомлялось про намір зняти фільм студією Pure Flix та режисером Джоном М. Чу. Чоловік коментував в мережі, що не хоче, аби стрічку знімала голлівудська кіностудія, оскільки вони "відбілять" цю історію, знявши в ній білих акторів.

Нагадаємо, 23 червня дванадцятеро підлітків-футболістів та їхній тренер заблукали у печері. У затопленому від дощів підземеллі їх знайшли лише на 9 день пошуків. У п'ятницю, 6 липня, під час рятувальної операції загинув професійний дайвер – офіцер Саман Гунан. Колишній морський піхотинець доставив юним футболістам кисневі балони, а сам знепритомнів через брак повітря. 10 липня стало відомо про те, що всіх неповнолітніх та їхнього тренера врятували із затопленої печери.

Теги: LifeStyle Кіно Новини культури Таїланд
Джерело: 24 Канал
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