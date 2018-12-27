Одразу три українські тенісистки зіграють у кваліфікації турніру в Австралії

Вже 28 грудня будуть зіграні матчі кваліфікації турніру у австралійському Брісбені. Цей турнір є першим у серії WTA Premier у 2019 році.

За місце у основній сітці турніру будуть боротися Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Марта Костюк.

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Варто зазначити, що Ястремська, посіяна під другим номером у кваліфікації, зіграє проти американки Варвари Лепченко. Сьома сіяна Катерина Козлова протистоятиме ще одній американці – Еллі Кік. Костюк же у кваліфікація зустрінеться із п’ятою сіяною британкою Хізер Уотсон.

Українки не перестрінуться між собою у боротьбі за місце у основній сітці турніру.

Brisbane International стартує 31 грудня. Чинною чемпіонкою турніру є українка Еліна Світоліна.