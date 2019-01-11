18:48
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Одразу троє досвідчених футболістів покинули одеський "Чорноморець"

      113 Читать новость на русском
      Анатолій Діденко
      Анатолій Діденко

      Одеський "Чорноморець" вийшов із відпустки й розпочав підготовку до весняної частини сезону. Однак одеський клуб покинуло одразу троє гравців.

      Мова йде про Анатолія Діденка, Артура Карнозу та Владислава Хомутова. З усіма гравцями були розірвані контракти за згодою сторін, повідомили у "Чорноморці". 

      Читайте також: Захисник "Динамо" офіційно підсилив аутсайдера турецької Суперліги

      Варто зазначити, що у цьому сезоні Діденко зіграв 8 матчів (сім – в основі) за "моряків". Карноза лише двічі виходив у матчах "Чорноморця". Значно більше грав Хомутов. Однак 20-річний гравець виступав за молодіжну команду "Чорноморця", де відіграв 11 матчів та забив один гол. У ще одному матчі гравець отримав червону картку.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Футбол Спорт Трансфери ФК Чорноморець
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гіркота у роті: чому виникає та що робити
      сьогодні , 18:00 Гіркота у роті: чому виникає та що робити
      2071
      Задокументований секс: заступник міністра про новації в законодавстві
      сьогодні , 17:31 Задокументований секс: заступник міністра про новації в законодавстві
      Ірина Поліщук 2757
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      1533
      Прихована приватизація лікарень
      сьогодні , 17:03 Прихована приватизація лікарень
      Юрій Одарченко 1476
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 16:39 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      18975
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Олександр Долгополов пробився до чвертьфіналу
       16 червня 2010 , 22:38
      Суарес проти своїх. Анонс 8 дня Мундіалю
       19 червня 2014 , 18:21
      Камбек по-швейцарськи. "Динамо" - "Базель" - 2:3. ВІДЕО
       20 січня 2015 , 19:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук