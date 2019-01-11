Одразу троє досвідчених футболістів покинули одеський "Чорноморець"
Одеський "Чорноморець" вийшов із відпустки й розпочав підготовку до весняної частини сезону. Однак одеський клуб покинуло одразу троє гравців.
Мова йде про Анатолія Діденка, Артура Карнозу та Владислава Хомутова. З усіма гравцями були розірвані контракти за згодою сторін, повідомили у "Чорноморці".
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Варто зазначити, що у цьому сезоні Діденко зіграв 8 матчів (сім – в основі) за "моряків". Карноза лише двічі виходив у матчах "Чорноморця". Значно більше грав Хомутов. Однак 20-річний гравець виступав за молодіжну команду "Чорноморця", де відіграв 11 матчів та забив один гол. У ще одному матчі гравець отримав червону картку.
Джерело: 24 Канал
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