Одразу троє гравців покинули ФК "Львів"

Гравці футбольного клубу "Львів" Олександр Голіков, Юрій Путраш та Василь Білий залишили команду. Керівництво клубу та футболісти розірвали угоди за обопільною згодою сторін.

Про це йдеться на офіційній сторінці ФК "Львів". Центрбек Білий та лівий захисник Путраш відіграли за "синьо-золотих левів" цього сезону 5 та 6 ігор відповідно.

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У флангового захисника Голікова ж найбільша кількість проведених матчів за львівський колектив – 16. Причому Олександр відзначився результативною передачею у домашньому поєдинку з "Олександрією" (2:2).