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      Одразу троє основних гравців можуть покинути "Карпати": є пропозиції з Іспанії та Туреччини

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      Карраскаль, Швед та Лебеденко можуть покинути "Карпати"
      Карраскаль, Швед та Лебеденко можуть покинути "Карпати" / ФК "Карпати"

      Львівські "Карпати" вже взимку можуть продати трьох основних гравців. Мова йде про захисника Ореста Лебеденка, а також двох гравців атаки – Мар’яна Шведа та Хорхе Карраскаля.

      За повідомленням телеканалу "Футбол", Лебеденком цікавиться клуб з Іспанії. Вже невдовзі гравець може відправитися на медогляд. Однак що це за клуб, і про яку саме зацікавленість йдеться (оренда чи повноцінний контракт) – не повідомляється. Лебеденко зіграв 13 матчів за "Карпати" у цьому сезоні.

      Читайте також: Трансфери українських клубів 2019 року

      Є зацікавленість і в Мар’яні Шведі. Перед тим повідомлялося, що у послугах футболіста зацікавлений іспанський "Леганес". За цей клуб вже виступають двоє українців – воротар Андрій Лунін та захисник Василь Кравець. При цьому останній – вихованець "Карпат", який свого часу перейшов в інший іспанський клуб – "Луго", і лише взимку 2019 року був проданий у "Леганес".

      Ще три клуби, які претендують на Шведа – київське "Динамо", турецький "Фенербахче" та шотландський "Селтік". "Кельти" поки зробили найбільш вигідну пропозицію щодо трансферу гравця. Швед за "Карпати" в УПЛ у цьому сезоні зіграв у 17 матчах, в яких забив 8 голів.

      До слова, Швед має досвід виступів в Іспанії. Свого часу "Карпати" продали його в "Севілью". Однак на довго затриматися там гравцю не вдалося, і він повернувся до Львова.

      Щодо Хорхе Карраскаля, то ним теж цікавиться "Динамо". А також "Шахтар". Колумбієць може перейти і в аргентинський "Рівер Плейт". Ще один претендент – турецький "Бешикташ". Карраскаль у цьому сезоні зіграв 16 матчів в чемпіонаті, голів не забивав (не реалізував пенальті у матчі проти "Арсенал-Київ").

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      Варто нагадати, що двоє гравців "Карпат" вже покинули клуб у зимове трансферне вікно. Півзахисника Крістіана Ербеса продали у парагвайський клуб "Насьйональ". А орендований нападник Катріель Санчес повернувся до свого клубу – аргентинського "Тальєрес".

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      Теги: Спорт Трансфери Футбол ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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