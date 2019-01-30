Одразу троє українців потрапили у стартовий склад "Генту" на півфінальний матч Кубку Бельгії
Три українські футболісти зіграють в матчі 1/2 фіналу Кубка Бельгії в складі "Гента".
Головний тренер команди довірив місце в складі захиснику Ігорю Пластуну, нападнику Роману Яремчуку, а також новачкові команди Роману Безусу.
Читайте також: Форвард збірної України забив перший гол у 2019 році: відео
24 канал писав, що Роман Безус дебютував за "Гент" 27 січня, коли у матчі чемпіонату Бельгії проти "Кортрейку" вийшов на заміну.
Також на цьому тижні зірковий захисник "Генту" та збірної України Ігор Пластун втретє став батьком.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО10 липня 2014 , 11:11
"Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"6 лютого 2015 , 11:27