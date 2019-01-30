Одразу троє українців потрапили у стартовий склад "Генту" на півфінальний матч Кубку Бельгії

Три українські футболісти зіграють в матчі 1/2 фіналу Кубка Бельгії в складі "Гента".

Головний тренер команди довірив місце в складі захиснику Ігорю Пластуну, нападнику Роману Яремчуку, а також новачкові команди Роману Безусу.

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24 канал писав, що Роман Безус дебютував за "Гент" 27 січня, коли у матчі чемпіонату Бельгії проти "Кортрейку" вийшов на заміну.

Також на цьому тижні зірковий захисник "Генту" та збірної України Ігор Пластун втретє став батьком.

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