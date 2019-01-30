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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Одразу троє українців потрапили у стартовий склад "Генту" на півфінальний матч Кубку Бельгії

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      Роман Безус
      Роман Безус / kaagent.be

      Три українські футболісти зіграють в матчі 1/2 фіналу Кубка Бельгії в складі "Гента".

      Головний тренер команди довірив місце в складі захиснику Ігорю Пластуну, нападнику Роману Яремчуку, а також новачкові команди Роману Безусу.

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      24 канал писав, що Роман Безус дебютував за "Гент" 27 січня, коли у матчі чемпіонату Бельгії проти "Кортрейку" вийшов на заміну.

      Також на цьому тижні зірковий захисник "Генту" та збірної України Ігор Пластун втретє став батьком.

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      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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