Одразу за шістьох: хто з народних депутатів найчастіше кнопкодавив під час голосувань у Раді

Поки українські народні депутати відпочивають, журналісти 24 каналу згадали, як пройшов цей парламентський рік та з'ясували, хто з народних обранців найбільше кнопкодавив під час голосувань у Верховній Раді.

Під час голосування депутат має десять секунд, щоб натиснути на зелену чи червону кнопку. Та навіть за такий короткий час народні обранці встигають проголосувати не лише за себе, а ще й за декількох сусідів.

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Громадський рух "Чесно" склав рейтинг головних кнопкодавів року. На третьому місці опинився депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Бакуменко. За 2018 рік він кнопкодавив 55 разів.

На другому місці – Андрій Шинькович, також представник БПП. Він натискав на чужі кнопки 73 рази.

А от головним кнопкодавом 2018 року став позафракційний нардеп Антон Яценко, у якого за плечима 91 неособисте голосування. Одного разу йому навіть вдалося проголосував одразу за шістьох політиків.



Головний кнопкодав року

Проте Яценко не вважає це порушенням. "Є відповідальні депутати. Таких нас – 150. Ми вимушені голосувати за інших, щоб Рада працювала", – прокоментував він. Хоча в Конституції України зазначено: депутат має право голосувати лише за себе.

"Народному фронту" і "Блоку Петра Порошенка" не вистачає голосів для ухвалення рішень коаліції. Тож депутати вдаються до кнопкодавства, щоб отримати ці голоси,

– пояснив аналітик громадського руху "Чесно" Олександр Саліженко.

У 2018 році на кнопкодавстві спіймали й представника президента у парламенті Ірину Луценко.

Не зупиняє політиків навіть Регламент Верховної Ради. Документом передбачено скасування законопроекту, якщо під час його ухвалення кнопокодавили – про порушення треба лише повідомити голову парламенту.

Проте депутати рідко користуються цим правом, адже тоді доведеться скасовувати майже всі ухвалені закони.

До слова, раніше журналісти 24 каналу розповіли, хто з народних обранців найбільше постраждав під час депутатських бійок у Верховній Раді.