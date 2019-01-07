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      Одразу за шістьох: хто з народних депутатів найчастіше кнопкодавив під час голосувань у Раді

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      Поки українські народні депутати відпочивають, журналісти 24 каналу згадали, як пройшов цей парламентський рік та з'ясували, хто з народних обранців найбільше кнопкодавив під час голосувань у Верховній Раді.

      Під час голосування депутат має десять секунд, щоб натиснути на зелену чи червону кнопку. Та навіть за такий короткий час народні обранці встигають проголосувати не лише за себе, а ще й за декількох сусідів. 

      Читайте також: Які доленосні рішення депутати ухвалили у 2018 році

      Громадський рух "Чесно" склав рейтинг головних кнопкодавів року. На третьому місці опинився депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Бакуменко. За 2018 рік він кнопкодавив 55 разів.

      На другому місці – Андрій Шинькович, також представник БПП. Він натискав на чужі кнопки 73 рази.

      А от головним кнопкодавом 2018 року став позафракційний нардеп Антон Яценко, у якого за плечима 91 неособисте голосування. Одного разу йому навіть вдалося проголосував одразу за шістьох політиків.

      Антон Яценко
      Головний кнопкодав року

      Проте Яценко не вважає це порушенням. "Є відповідальні депутати. Таких нас – 150. Ми вимушені голосувати за інших, щоб Рада працювала", – прокоментував він. Хоча в Конституції України зазначено: депутат має право голосувати лише за себе.

      "Народному фронту" і "Блоку Петра Порошенка" не вистачає голосів для ухвалення рішень коаліції. Тож депутати вдаються до кнопкодавства, щоб отримати ці голоси,
      – пояснив аналітик громадського руху "Чесно" Олександр Саліженко.

      У 2018 році на кнопкодавстві спіймали й представника президента у парламенті Ірину Луценко.

      Не зупиняє політиків навіть Регламент Верховної Ради. Документом передбачено скасування законопроекту, якщо під час його ухвалення кнопокодавили – про порушення треба лише повідомити голову парламенту.

      Проте депутати рідко користуються цим правом, адже тоді доведеться скасовувати майже всі ухвалені закони.

      До слова, раніше журналісти 24 каналу розповіли, хто з народних обранців найбільше постраждав під час депутатських бійок у Верховній Раді.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство Блок Петра Порошенка Народний фронт Яценко Антон Володимирович Шинькович Андрій Васильович Ірина Луценко
      Джерело: 24 канал
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