Одяг для військових у 2020 році оновлять: на які зміни слід чекати оборонцям
Так, зміни перш за все торкнуться демісезонної білизни, флісових курток та взуття. Надалі будуть оновлювати й інші предмети комплектів.
Повне оновлення літніх, зимових і загальновійськових польових комплектів для українських оборонців планують провести у 2020 році. Про це повідомив начальник відділу розробки речового майна ЗСУ підполковник Василь Саковець в коментарі інформагентству Міноборони "АрміяInform".
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Підполковник зауважив: останніми роками від військовослужбовців надійшла низка зауважень щодо експлуатації річного польового загальновійськового комплекту. Річ у тім, що раз в три місяці фахівці проводять відповідні опитування військових в районі проведення бойових дій.
Окрім того, щодо одягу військовослужбовців надійшла велика кількість запитів з Генерального штабу ЗСУ.
На основі цих опитувань і зауважень насамперед буде оновлено демісезонна білизна, флісові куртки і технологія виробництва взуття,
– наголосив Саковець.
Далі зміни торкнуться й інших предметів гардеробу військових.
"І нарешті, в 2020 році на території України планують виготовляти якісні мембранні матеріали. Зараз ми змушені закуповувати їх у іноземного виробника", – додав Саковець.
Важливо! Уряд збирається закласти 245,8 мільярда гривень для забезпечення оборони та безпеки країни у 2020 році.
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