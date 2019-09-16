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      Одяг для військових у 2020 році оновлять: на які зміни слід чекати оборонцям

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      Військовим оновлять комплекти одягу
      Військовим оновлять комплекти одягу / Ілюстративне фото

      Так, зміни перш за все торкнуться демісезонної білизни, флісових курток та взуття. Надалі будуть оновлювати й інші предмети комплектів.

      Повне оновлення літніх, зимових і загальновійськових польових комплектів для українських оборонців планують провести у 2020 році. Про це повідомив начальник відділу розробки речового майна ЗСУ підполковник Василь Саковець в коментарі інформагентству Міноборони "АрміяInform".

      Актуально: До кінця 2020 року в оборонній сфері відбудуться докорінні зміни: деталі

      Підполковник зауважив: останніми роками від військовослужбовців надійшла низка зауважень щодо експлуатації річного польового загальновійськового комплекту. Річ у тім, що раз в три місяці фахівці проводять відповідні опитування військових в районі проведення бойових дій.

      Окрім того, щодо одягу військовослужбовців надійшла велика кількість запитів з Генерального штабу ЗСУ.

      На основі цих опитувань і зауважень насамперед буде оновлено демісезонна білизна, флісові куртки і технологія виробництва взуття,
      – наголосив Саковець.

      Далі зміни торкнуться й інших предметів гардеробу військових.

      "І нарешті, в 2020 році на території України планують виготовляти якісні мембранні матеріали. Зараз ми змушені закуповувати їх у іноземного виробника", – додав Саковець.

      Важливо! Уряд збирається закласти 245,8 мільярда гривень для забезпечення оборони та безпеки країни у 2020 році.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Міністерство оборони України
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