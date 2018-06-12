Одягаємось в стилі французької Рив'єри: модні варіанти

Не обов'язково чекати на літню відпустку, щоб почати одягати солом'яні капелюхи з широкими полями і сукні-халати з льону. Можна комбінувати "лук" так, щоб виглядати стильно на роботі і відчувати себе нібито на морському узбережжі.

Видання Vogue обрало декілька варіантів одягу, щоб перетворитися на справжню le bombe, за основу взято легендарні образи француженок зі знаменитих фільмів.

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Нагадаємо, що влітку обов'язково користуйтеся кремом з SPF, а також не забувайте про капелюшки. Щоб створити стиль дівчини з півдня Франції, надавайте перевагу натуральним легким тканинам.

Золото і засмагла шкіра – безпрограшна комбінація. Використовуйте мерехтливі відтінки у макіяжі. Крім того, не забувайте про червоний колір, який може підкреслити медову засмагу.



Усі фото – Vogue