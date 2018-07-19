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Одягнутися в стилі Грейс Келлі: 5 сучасних варіантів

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Грейс Келлі
Грейс Келлі

Знаменита американська кіноакторка, принцеса Монако Грейс Келлі в образі ідеальної дружини і княгині усе життя вражала вишуканим й елегантним стилем.

Грейс Келлі часто надавала перевагу одягу пастельних тонів. Їй личили широкі капелюхи, намиста із перлин, довгі шалі. Також образ принцеси Монако підкреслювали модні на той час великі сонцезахисні окуляри. 

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Стиль Грейс Келлі є у тренді поза часом. Її жіночність і елегантність завжди зачаровувала усі покоління. Так, для натхнення і складання літніх образів можна звернутися до старих знімків 10-ї княгині Монако.

Грейс Келлі

Білий жакет з ментолового кольору сукнею чудово пасуватиме у прохолодні літні вечори.

Грейс Келлі

Комплект з легкої бавовняної сукні, широкого поясу і солом'яного капелюха підійде до кожного типу фігури. Зазначимо, що частіше Грейс підв'язувала волосся шовковими хустками, замість капелюхів.

Грейс Келлі

Грейс Келлі носила мінімум аксесуарів. Найчастіше у повсякденному житті на ній були лише сонцезахисні окуляри і хустка на волосся.

Грейс Келлі

Грейс Келлі
Усі фото – Vogue Ukraine

Теги: Мода LifeStyle Монако
Джерело: 24 Канал
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