Офіс омбудсмена отримував скарги про зґвалтування російськими окупантами

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України до Офісу омбудсмена почала надходити інформація про вчинення окупантами насильницьких злочинів.

У Людмили Денісової повідомили, що всі ці дані надалі передають до українських правоохоронців.

Читайте також У Зеленського звернулися до жителів окупованого Криму через примусову мобілізацію

З початку збройної агресії Росії проти України на "гарячу лінію" уповноваженої з прав людини надходить інформація про вчинення російськими загарбниками насильницьких злочинів, зокрема проти статевої свободи та статевої недоторканості особи,

– вказали в Офісі омбудсмена.

Зазначимо, що раніше у соцмережах з'являлася інформація щодо зґвалтувань окупантами, які захоплювали українські містечка. Окрім цього, про насильства говорив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.