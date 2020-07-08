У одному зі своїх блогів скандальний блогер Анатолій Шарій запевнив, що Офіс Президента обговорював питання щодо зняття його партії та Нацкорпусу з виборів.

Проте, ймовірно, що на це ОП все ж таки не наважиться. Таку думку в програмі "Що це було" на 24 каналі висловила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

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Вона додала: якщо говорити про інформаційну протидію, то яку б стратегію не обрали в Зеленського, Шарій продовжуватиме критикувати владу та працювати на своєму конфлікті з нею. Адже йому важливо відібрати частину її електорату.

Щодо електоральних перспектив – партія Шарія має непоганий рейтинг, наприклад, на Одещині. Думаю, там вони можуть взяти 10 – 12%, – припустила Мусаєва.

Й наголосила: це при тому, що ще не було навіть активної передвиборчої кампанії. Крім цього, фінансовий ресурс у політсили також може бути міцним.

Цікаво! Шарій судився з телеканалом "Еспресо" через слова про те, що він є "кремлівським проєктом – блогером, якого використовують російські господарі". Верховний суд постановив, що ці слова є оціночним судженням, тож не можуть підлягати спростуванню.



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Головна редакторка УП також зауважила: Шарій вже активно нагнітає ситуацію щодо, зокрема, консолідації своїх прихильників та себе як головного опонента владі.

"Тож є вірогідність, що цей відсоток буде зростати. Я бачила заміри у різних областях, там було десь 6 – 12%, залежно від області, йдеться про південні та східні регіони", – підсумувала журналістка.

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