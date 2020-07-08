Офіс Президента не наважиться, – Мусаєва про зняття партії Шарія з виборів
У одному зі своїх блогів скандальний блогер Анатолій Шарій запевнив, що Офіс Президента обговорював питання щодо зняття його партії та Нацкорпусу з виборів.
Проте, ймовірно, що на це ОП все ж таки не наважиться. Таку думку в програмі "Що це було" на 24 каналі висловила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.
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Вона додала: якщо говорити про інформаційну протидію, то яку б стратегію не обрали в Зеленського, Шарій продовжуватиме критикувати владу та працювати на своєму конфлікті з нею. Адже йому важливо відібрати частину її електорату.
Щодо електоральних перспектив – партія Шарія має непоганий рейтинг, наприклад, на Одещині. Думаю, там вони можуть взяти 10 – 12%, – припустила Мусаєва.
Й наголосила: це при тому, що ще не було навіть активної передвиборчої кампанії. Крім цього, фінансовий ресурс у політсили також може бути міцним.
Головна редакторка УП також зауважила: Шарій вже активно нагнітає ситуацію щодо, зокрема, консолідації своїх прихильників та себе як головного опонента владі.
"Тож є вірогідність, що цей відсоток буде зростати. Я бачила заміри у різних областях, там було десь 6 – 12%, залежно від області, йдеться про південні та східні регіони", – підсумувала журналістка.
Місцеві вибори 2020 в Україні: основне
- Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року.
- На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України. Також оберуть членів обласних рад.
- Відомо, що участь у виборах зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.
- Місцеві вибори пройдуть за новим принципом, адже українці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком.
- 8 липня у Раді зареєстрували проєкт постанови щодо призначення чергових місцевих виборів. Документ передали на розгляд керівництву парламенту.
- Раніше ЦВК просила Кабмін та Раду виділити гроші на місцеві вибори. На проведення голосування не вистачає понад мільярда гривень.