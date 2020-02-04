Офіс генпрокурора взявся за бойовиків, які вели захисників України "коридором ганьби"

Офіс генпрокурора повідомив про підозру чотирьом бойовикам, які 24 серпня 2014 року провели українських військовополонених "коридором ганьби".

Їх звинувачують в участі у незаконних збройних формуваннях окупантів та жорстокому поводженні із військовополоненими, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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За версією слідства, вони брали участь у проведенні так званого "параду полонених" в окупованому Донецьку 24 серпня 2014 року.

Проведення подібних заходів порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка визначає гуманне поводження з ними, гарантує їх захист, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки,

– мовиться у повідомленні.

Що влаштували проросійські бойовики в окупованому Донецьку в 2014

В День незалежності у 2014 році в окупованому Донецьку 50 військовополонених вишикували у похідну колону. В супроводі озброєних гвинтівками бойовиків українських воїнів змусили рухались центральною вулицею міста. Поки колона йшла, захисників ображали та били.

На це прийшли подивитись кілька десятків "прихильників" проросійських бойовиків. Ці особи не лише ображали захисників України, але й топтали українську символіку.

Напередодні бойовики скасували на тимчасово окупованій території День незалежності України й наступний за ним вихідний.