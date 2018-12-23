Офіс-каскад і висотний паркінг з'явиться біля Стрийського парку у Львові: візуалізація проекту

"Зелений" офісний центр та багатоповерховий паркінг біля нього збудують поблизу Стрийського парку у Львові.

Детальний план території затвердили під час засідання Львівської міськради 20 грудня.

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Йдеться про будівництво на вулиці Волоській.

Згідно з детальним планом, на багаторівневий паркінг перетвориться існуюча будівля на розі Волоської та Шота Руставелі, інформує Zaxid.net.

Він зможе вміщувати до 180 автомобілів.

Щодо будівлі торгово-офісного центру, яка з'явиться поруч, то у ній також буде передбачений двоповерховий підземний паркінг.



Новий офісний центр з'явиться на вулиці Волоській у Львові

Висотність цієї будівлі змінюватиметься каскадом від 3 до 6 поверхів. З візуалізації проекту видно, що верхні поверхи будівлі планують озеленити, висадивши там дерева.



Візуалізація проекту офісного центру на вулиці Волоській у Львові

Зараз тут розташований наземний паркінг.



Візуалізація проекту нового офісного центру і паркінгу у Львові