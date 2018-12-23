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      Офіс-каскад і висотний паркінг з'явиться біля Стрийського парку у Львові: візуалізація проекту

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      Сучасний офісний центр збудують на вулиці Волоській у Львові
      Сучасний офісний центр збудують на вулиці Волоській у Львові / Візуалізація

      "Зелений" офісний центр та багатоповерховий паркінг біля нього збудують поблизу Стрийського парку у Львові.

      Детальний план території затвердили під час засідання Львівської міськради 20 грудня.

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      Йдеться про будівництво на вулиці Волоській.

      Згідно з детальним планом, на багаторівневий паркінг перетвориться існуюча будівля на розі Волоської та Шота Руставелі, інформує Zaxid.net.

      Він зможе вміщувати до 180 автомобілів.

      Щодо будівлі торгово-офісного центру, яка з'явиться поруч, то у ній також буде передбачений двоповерховий підземний паркінг.

      Львів офісний центр проект
      Новий офісний центр з'явиться на вулиці Волоській у Львові

      Висотність цієї будівлі змінюватиметься каскадом від 3 до 6 поверхів. З візуалізації проекту видно, що верхні поверхи будівлі планують озеленити, висадивши там дерева.

      офіс паркінг Волоська Львів візуалізація
      Візуалізація проекту офісного центру на вулиці Волоській у Львові

      Зараз тут розташований наземний паркінг.

      проект візуалізація офіс паркінг Львів
      Візуалізація проекту нового офісного центру і паркінгу у Львові

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      Теги: Новини України Новини Львова Новини нерухомості Будівництво Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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