Офіс-каскад і висотний паркінг з'явиться біля Стрийського парку у Львові: візуалізація проекту
"Зелений" офісний центр та багатоповерховий паркінг біля нього збудують поблизу Стрийського парку у Львові.
Детальний план території затвердили під час засідання Львівської міськради 20 грудня.
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Йдеться про будівництво на вулиці Волоській.
Згідно з детальним планом, на багаторівневий паркінг перетвориться існуюча будівля на розі Волоської та Шота Руставелі, інформує Zaxid.net.
Він зможе вміщувати до 180 автомобілів.
Щодо будівлі торгово-офісного центру, яка з'явиться поруч, то у ній також буде передбачений двоповерховий підземний паркінг.
Новий офісний центр з'явиться на вулиці Волоській у Львові
Висотність цієї будівлі змінюватиметься каскадом від 3 до 6 поверхів. З візуалізації проекту видно, що верхні поверхи будівлі планують озеленити, висадивши там дерева.
Візуалізація проекту офісного центру на вулиці Волоській у Львові
Зараз тут розташований наземний паркінг.
Візуалізація проекту нового офісного центру і паркінгу у Львові