Офіс на острові: як виглядає футуристичний проєкт від українських дизайнерів

Українська студія Yakusha Design у співпраці з експериментальним проєктом NY Times Magazine розробила дизайн офісу майбутнього, який вражає не лише своїм виглядом, а й наповненням.

В чому унікальність проєкту? За задумом авторів, простір овальної форми зовні нагадує символ Всесвіту – яйце.

Засновниця та головна архітекторка студії Вікторія Якуша уявляє, що такий офіс мав би розташовуватись на острові, оточеному океаном.

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"Все в русі, але одночасно стабільно. Ви можете зануритися глибоко у свої думки, і ніщо навколо не заважатиме", – каже дизайнерка.

В основі наповнення простору енергоефективність, відкритість, автономність та гнучкість. За проєктом офіс складається з прозорих сонячних панелей зовні та гнучких екранів всередині.



Проєкт футуристичного офісу від Yakusha Design / Фото: Yakusha Design

Внутрішні стіни приміщення нагадують купол, на який можна проектувати будь-яке зображення, інформацію чи керувати освітленням у приміщенні, змінюючи його прозорість.

За допомогою цього гігантського екрану можна також задавати настрій простору. Наприклад, якщо на вулиці похмуро, всередині можна створити інтер'єр з сонячним безхмарним небом.



На екран можна проєктувати будь-яке зображення / Фото: Yakusha Design

Окрім робочого простору, проєкт ще передбачає функціональні приміщення (ванна кімната, кухня, шафи, головний вхід), які приховані за панелями.

За задумом авторів підлога в такому просторі мала б бути глиняною, стільці дерев'яними, стіл – виготовлений з целюлози. Можна також передбачити кам'яні столики для кави та вовняний килим.



Меблі виготовлені з природніх матеріалів / Фото: Yakusha Design

Напередодні проєкт офісу Ya Vsesvit у Києві від Yakusha Design потрапив у п'ятірку найкращих інтер'єрів світу і претендує на отримання престижної премії Dezeen Awards 2019.