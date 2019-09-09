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      Офіс на острові: як виглядає футуристичний проєкт від українських дизайнерів

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      Проєкт футуристичного офісу від Yakusha Design
      Проєкт футуристичного офісу від Yakusha Design / Victoriya Yakusha

      Українська студія Yakusha Design у співпраці з експериментальним проєктом NY Times Magazine розробила дизайн офісу майбутнього, який вражає не лише своїм виглядом, а й наповненням.

      В чому унікальність проєкту? За задумом авторів, простір овальної форми зовні нагадує символ Всесвіту – яйце.

      Засновниця та головна архітекторка студії Вікторія Якуша уявляє, що такий офіс мав би розташовуватись на острові, оточеному океаном.

      Дізнайтесь більше: 6 українських студій, які рухають дизайн вперед

      "Все в русі, але одночасно стабільно. Ви можете зануритися глибоко у свої думки, і ніщо навколо не заважатиме", – каже дизайнерка.

      В основі наповнення простору енергоефективність, відкритість, автономність та гнучкість. За проєктом офіс складається з прозорих сонячних панелей зовні та гнучких екранів всередині.

      офіс Yakusha Design Вікторія Якуша
      Проєкт футуристичного офісу від Yakusha Design / Фото: Yakusha Design

      Внутрішні стіни приміщення нагадують купол, на який можна проектувати будь-яке зображення, інформацію чи керувати освітленням у приміщенні, змінюючи його прозорість.

      За допомогою цього гігантського екрану можна також задавати настрій простору. Наприклад, якщо на вулиці похмуро, всередині можна створити інтер'єр з сонячним безхмарним небом.

      офіс Якуша Yakusha Design
      На екран можна проєктувати будь-яке зображення / Фото: Yakusha Design

      Окрім робочого простору, проєкт ще передбачає функціональні приміщення (ванна кімната, кухня, шафи, головний вхід), які приховані за панелями.

      За задумом авторів підлога в такому просторі мала б бути глиняною, стільці дерев'яними, стіл – виготовлений з целюлози. Можна також передбачити кам'яні столики для кави та вовняний килим.

      меблі офіс простір
      Меблі виготовлені з природніх матеріалів / Фото: Yakusha Design

      Напередодні проєкт офісу Ya Vsesvit у Києві від Yakusha Design потрапив у п'ятірку найкращих інтер'єрів світу і претендує на отримання престижної премії Dezeen Awards 2019.

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      Теги: Новини нерухомості України Дизайн Ідеї для інтер'єру Знай наших! Офісні центри Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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