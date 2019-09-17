Кличко чинить опір дуже серйозно, – політолог

У партії "Слуга народу" налаштовані на дочасні вибори в столиці України. Вони хочуть змінити не лише Київраду, а й мера міста. Чому у Зеленського чекають на звільнення Віталія Кличка – читайте далі.

Політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу сказав: "Для Офісу Президента є важливим мати вплив на столицю". Оскільки, за його словами, ключова українська політика твориться саме у Києві.

До слова: Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"

"Водночас ключові акції протесту відбуваються в Києві, а також левова частка економіки України розміщена саме в столиці і ключ від неї лежить там. Тому контроль над Києвом це завжди був камінь розбрату між різними політичними силами – і новоприбулими, і тими, які залишились", – пояснив Саакян.

В цій ситуації пан Кличко, скажу оціночно, стратегічно програв. Оскільки, розпочав свою кампанію трішки пізніше і реагував на нав'язаний дискурс зі Зеленським. Але опір він чинить доволі політично грамотно і дуже серйозно,

– сказав експерт.

Він вважає, що у Володимира Зеленського планували "взяти" Київ ще раніше. Нині іде змагання за те, хто швидше розпустить Київраду.

"Тому що для Кличка її важливо розпустити до того, як буде прийнято новий закон про столицю. Так вони оберуться за старими правилами і до осені наступного року вона функціонуватиме, як і зараз. І тоді ця боротьба за крісло голови КМДА може продовжитись, бо за допомогою Київради він зможе блокувати частину рішень і Київ стане заручником політичної боротьби між ними", – зазначив політолог.

Важливо! Фракція "Слуга народу" зареєструвала проєкт закону "Про столицю України – місто-герой Київ". Він передбачає зміни щодо повноважень мера Києва і голови міськдержадміністрації. Позачергові вибори мера Києва автори пропонують провести 8 грудня.

Що відомо про скандал між Кличком і Офісом Президента?

Перші заяви про звільнення Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації прозвучали у липні 29019 року від керівника Офісу Президента Андрія Богдана.



4 вересня Кабмін схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА. Того ж дня в КМДА опублікували звернення голів фракцій Київради до Зеленського з проханням знову призначити Кличка на посаду голови міськдержадміністрації.



12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.