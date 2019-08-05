Офіс Президента оголосив війну журналістам, або Сценарій повторюється

Команда Зеленського воліє спілкуватися із суспільством напряму, без посередників. Так голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив журналістці "Радіо Свобода".

Ці слова були продовженням кейсу із навмисним зливом для ЗМІ фото заяви на звільнення Богдана. Нагадаю, Офіс Президента мало не добу фактично ігнорував усі запити від журналістів, які чекали роз'яснень. Зрештою, склалося таке враження, що Зе-команда тішилася, як вдало "покепкували над журналюгами".

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Такі дії та заяви Богдана буквально навпіл розкололи журналістську спільноту. Одні обурюються неповагою, погрожують оголосити Богдану бойкот і пророкують йому – у разі "війни" з журналістами – неминучі репутаційні втрати. Інші – резонно заперечують, що більшість вітчизняних журналістів немає за що поважати, адже вони продажні, як ті повії – хто більше заплатить, того й облизують. А нинішні перекуплені Віктором Медведчуком творчі колективи "112", ZIK та NewsOne яскраве тому підтвердження.

Утім, такі висновки не варто розповсюджувати на всіх журналістів. По-перше, чимало колег по фаху, які працювали на "112", ZIK та NewsOne звільнилися, щойно туди прийшов Медведчук – яскраве підтвердження. По-друге, чудово розумію, чому Богдан каже, що їм не потрібні посередники у спілкуванні з українським суспільством, бо так безпечніше! Знаєте чому? Бо комунікація без журналістів однобічна і не передбачає незручних запитання.

Наприклад, відеозверення президента, розміщене у його Facebook – це, звісно, комунікація з суспільством, тільки у формі монологу – однобічна трансляція думок щодо заздалегідь підготовленої теми. Тоді як прес-конференція президента, де запрошені журналісти ставлять незручні запитання – це діалог, під час якого можна й зганьбитися. Саме це й було причиною того, що жоден з українських президентів не любив прес-конференції і спілкуватися з журналістами. Окрім тих випадків, коли до Януковича запрошували ручних "акул пера" глядіти, як він по пеньках бігає. Чи як до Порошенка на "теплу ванну" кликали трьох журналістів з підконтрольних йому телеканалів, а ті у свою чергу були змушені покірно слухати монологи.

Було б наївно думати, що тепер ставлення нової влади до журналістів якось зміниться. Ні, буде так само: опозиційним або ж критично налаштованим ЗМІ, по можливості, заважатимуть працювати, обмежуючи доступ до подій та коментарів.

Утім, знову ж таки, нічого нового чи незвичного у цьому немає. Так, насправді, завжди було. Але це не заважало журналістам, що за часів Кучми, Януковича чи Порошенка, об'єктивно критикувати владу, радіти з досягнень й хвалити її, коли було за що.

Так само буде і з Володимиром Зеленським – у його Офісі скільки заманеться можуть розказувати про відмирання й непотрібність класичної журналістики. Проте, ЗМІ як були четвертою владою, так нею і залишаться. Журналісти контролювали можновладців, оприлюднюючи назагал їхні зашквари, так і далі будуть це робити. Щоби собі не вважав на куражі, вхопивший Бога за бороду пан Богдан…

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