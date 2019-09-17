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      Офіс Президента створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів: хто відмовився

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      Михайло Ткач і Данило Яневський відмовилися працювати в Раді з питань свободи слова при ОП
      Михайло Ткач і Данило Яневський відмовилися працювати в Раді з питань свободи слова при ОП / Колаж 24 каналу

      Журналісти Михайло Ткач (проєкт "Схеми", Радіо Свобода) і Данило Яневський (Skrypin.ua) відмовилися працювати в Раді з питань свободи слова та захисту журналістів при Офісі Президента.

      Натомість в ОП наголосили, що замість них до Ради будуть запрошені ті, хто зайняв наступні місця за результатами рейтингового голосування.

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      Чому відмовився Михайло Ткач?

      Ткач на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що його запрошували на установчі збори з обрання членів Ради, але він відмовився прийти. До того ж, до складу Ради Ткача обрали без його ж відома.

      Все йде до того, що це буде чергова бюрократична надбудова. Декларація без намірів. Те, як ця Рада була створена, не дає підстав вважати, що від неї буде користь. Хочете про свободу слова? Тоді подумайте, що президент зробив для того, щоб кати відчували себе в небезпеці, а журналісти – в безпеці?,
      – написав він.

      Чому відмовився Данило Яневський?

      Яневський теж відмовився від своєї участі в Раді з питань свободи слова. І прокоментував це так: "Мій принцип залишається незмінним – служити вам, а не служити державі". Причин декілька, наголосив Яневський:

      • Я не розумію політичного курсу нової законної та легітимної влади. Тим більше, якщо представники не вважають за потрібне ознайомити з її основними точками українську громадськість.

      • Я не є представником жодного ЗМІ, натомість я є засновником громадської організації і взагалі вже давно досяг пенсійного віку.

      • На мою думку, ніякої проблеми зі свободою словами в нашій державі не існує.

      • Мій життєвий досвід застерігає мати будь-які справи з державою.

      • Дії нового політичного керівництва нагадують спроби провести дорогий євроремонт у будівлі, яка давно і безповоротно згнила.

      Дивіться відео: як Яневський пояснив свою відмову в участі в Раді

      Хто увійшов до складу Ради з питань свободи слова та захисту журналістів?

      Членами ради від медіаспільноти стали Наталія Гуменюк, Вадим Міський, Наташа Влащенко, Павло Єлізаров.

      Від громадських медійних організацій членами ради стали: Тетяна Лєбєдєва, Світлана Остапа, Діана Дуцик, Тарас Шевченко, Тетяна Попова, Олександр Бурмагін.

      Від Офісу Президента до ради увійшов Максим Кречетов, від НСЖУ увійде Сергій Томіленко, а від медіапрофспілки Сергій Штурхецький.

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      Теги: Новини України Офіс Президента ЗМІ Медіа Журналісти
      Джерело: 24 канал
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