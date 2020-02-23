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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      БЛОГ Блоги тижня
      Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

      Офіс президента йде до суду, провокації в Нових Санжарах та наївний Сивохо: блоги тижня

      -
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Офіс президента буде судитися з програмою "Схеми", кому вигідні протести в Нових Санжарах та яким має бути примирення з українцями в окупації.

      ​1. Мальдіви проти Оману: що показало розслідування "Схем"

      зеленський в омані

      Президентський офіс збирається судитися з програмою "Схеми".

      Більше про поїздку Зеленського в Оман – читайте тут.

      2. Загострення біля Золотого: стара тактика Путіна?

      загострення біля золотого

      Буквально наступного дня після закінчення Мюнхенської конференції, на якій розраховували поговорити про можливе прискорення підготовки до "нормандського саміту" керівників України, Франції, Німеччини та Росії, почалося загострення на Донбасі. Не варто шукати в цьому простого збігу.

      Бій біля Золотого – детальніше тут.

      3. Раптом вийде? На Банковій бояться злякати шанс на закінчення війни

      банкова та обстріли біля золотого

      Шанси на успіх мирного процесу настільки слабкі, що Зеленський боїться їх злякати надто різкою риторикою.

       ​Ще більше матеріалів автора – тут.

      4. Платформа примирення з Донбасом: що не так робить Сивохо

      сивохо та план примирення

      Після обстрілу українських позицій на лінії розмежування радник секретаря РНБО Сергій Сивохо оголосив про перенесення презентації Національної платформи примирення і єдності. Обстріл Сивохо назвав "цинічною провокацією", спрямованої на те, щоб зірвати мирні ініціативи української сторони.

      Що таке платформа примирення з Донбасом?

      5. Повернення українців з Уханя: чому всі бунтують?

      протести в нових санжарах

      Щоб захопити чи розвалити Україну, можна навіть не витрачати воєнне озброєння — достатньо Росії активізувати свої новостворені "війська інформаційних операцій".

      Евакуація українців з Уханя – більше дивіться тут.

      Рекомендуємо! Навіть Вікіпедію переписали: чому протести в Нових Санжарах були зарання сплановані

      Місячний календар на лютий 2020
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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Коронавірус 2020 Новини політики Новини України Нові Санжари Війна на Донбасі Публікації Володимир Зеленський Бій біля Золотого Сергій Сивохо
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