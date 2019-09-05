Офіс у Києві у п'ятірці кращих офісів світу: фото дизайнерського проєкту

Проєкт української дизайн студії Yakusha потрапив у п'ятірку найкращих інтер'єрів і претендує на престижну премію Dezeen Awards 2019.

Журнал про архітектуру та дизайн Dezeen оприлюднив список претендентів на отримання його власної премії. Серед номінантів на звання найкращого інтер'єру 2019 року увійшов проєкт української студії Yakusha – офіс Ya Vsesvit.

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Що відомо про проєкт? Простір Ya Vsesvit від Yakusha Design & Architecture Studio – це лекторій та івент-простір площею приблизно 200 квадратів для людей, дотичних до дизайну.

У просторі також передбачені кухня, вбиральні з душем та складські приміщення. Він розташований на вулиці Тютюнника неподалік від центру Києва.

Дизайнерка Вікторія Якуша разом з командою задумувала його як творчий осередок для архітекторів, дизайнерів і тих, хто працює у дотичних сферах.

Простір Ya Vsesvit від Yakusha Design & Architecture Studio: дивіться фото

Всі фото: The Village Ukraine

Проєкт студії номінований у категорії Small workspace interior.

У лонглисті Dezeеn Awards 2019 були представлені проєкти трьох українських студій.