Офіс у центрі Києва захопили невідомі зі спецзасобами, було чути вибухи: відео

У центрі Києва декілька десятків людей у шоломах та зі спецзасобами захопили офіс адвокатської компанії. Вони на очах у наляканих перехожих вирізали двері болгаркою, застосовували сльозогінний газ, а пізніше у приміщенні було навіть чутно вибухи.

Про це інформують користувачі у соцмережах.

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На Воздвиженці вибух в офісі. Якщо правильно підслухала, з проїжджаючого бусика хтось щось кинув по дверях. Ніхто не постраждав, але купа поліції. Пишуть, що це була спроба рейдерського захоплення - люди в масках вибили двері,

– зазначила у Facebook користувач Тетяна Гонченко.

У Facebook-спільноті "Наш Киев" пишуть, що пізніше на місце інциденту прибули поліцейські. Вони почали штурм будівлі і вивели з неї декількох хлопців спортивної тілобудови.

"Люди, які забарикадувались у будівлі, чинили опір. У хід пішли палиці і вогнегасники. Потім поліцейські вивели із будівлі решту учасників конфлікту і посадили їх в автозаки", – додали у спільноті.