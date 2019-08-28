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      Офіс Зеленського відмовився переїжджати в Український дім: деталі

      1923 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / getty images

      Президент України Володимир Зеленський відмовився від переїзду Офісу Президента в Український дім.

      Тепер вони шукатимуть нове робоче місце для глави держави, передає "Обозреватель" з посиланням на новообраного депутата "Слуги народу" Івана Юнакова. 

      Він пояснив це тим, що команда президента не хоче створювати можливі затори.

      Читайте також: Виникли труднощі, – Тимошенко про переїзд Офісу Президента з Банкової

      Далеко не факт, що вони будуть – розрахунок показав, що їх не буде, якщо ми приберемо острівці безпеки. Але все одно президент сказав, що не буде поки переїжджати в те місце,
      – пояснив нардеп.

      На його думку, рішенням цієї проблеми міг би стати новий урядовий квартал далеко від цента столиці, наприклад, на лівому березі Києва.

      український дім зеленський офіс президента
      Проект Офісу Президента в Українському домі

      Також команда Зеленського не відмовляється від ідеї перетворити адміністративні будівлі на Банковій і Грушевського на щось інше.

      Перше – у нас в Україні, особливо в Києві, не вистачає готелів. Це факт. Музеїв не вистачає. На Банковій, як і говорив від початку Володимир Зеленський, буде музей, в разі, якщо він переїде,
      – додав нардеп.

      Що відомо про переїзд президентської адміністрації з Банкової?Про бажання перенести Адміністрацію Президенти з Банкової у Києві на інше місце Володимир Зеленський заявив ще до другого туру президентських виборів. Тоді він пояснював, що не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Крім того, політик закликав членів своєї команди шукати відкритий офіс для роботи.

      Згодом помічник президента Андрій Єрмак заявив, що працювати у будівлі на Банковій їм не дуже комфортно, оскільки вони відрізняються від своїх попередників. За його словами, команда Зеленського хоче працювати у більш сучасному та демократичному приміщенні.

      У Державній службі охорони переїзду з Банкової називають не найкращим варіантом, оскільки "в урядовому кварталі все ж таки президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці".

      На початку червня речниця президента Юлія Мендель сповістила, що найближчим часом вони все ж переїдуть. Як один із варіантів нового офісу гаранта вона назвала Український дім.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Офіс Президента Переїзд Адміністрації Президента
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