Офіс Зеленського відмовився переїжджати в Український дім: деталі

Президент України Володимир Зеленський відмовився від переїзду Офісу Президента в Український дім.

Тепер вони шукатимуть нове робоче місце для глави держави, передає "Обозреватель" з посиланням на новообраного депутата "Слуги народу" Івана Юнакова.

Він пояснив це тим, що команда президента не хоче створювати можливі затори.

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Далеко не факт, що вони будуть – розрахунок показав, що їх не буде, якщо ми приберемо острівці безпеки. Але все одно президент сказав, що не буде поки переїжджати в те місце,

– пояснив нардеп.

На його думку, рішенням цієї проблеми міг би стати новий урядовий квартал далеко від цента столиці, наприклад, на лівому березі Києва.



Проект Офісу Президента в Українському домі

Також команда Зеленського не відмовляється від ідеї перетворити адміністративні будівлі на Банковій і Грушевського на щось інше.

Перше – у нас в Україні, особливо в Києві, не вистачає готелів. Це факт. Музеїв не вистачає. На Банковій, як і говорив від початку Володимир Зеленський, буде музей, в разі, якщо він переїде,

– додав нардеп.

Що відомо про переїзд президентської адміністрації з Банкової?Про бажання перенести Адміністрацію Президенти з Банкової у Києві на інше місце Володимир Зеленський заявив ще до другого туру президентських виборів. Тоді він пояснював, що не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. Крім того, політик закликав членів своєї команди шукати відкритий офіс для роботи.



Згодом помічник президента Андрій Єрмак заявив, що працювати у будівлі на Банковій їм не дуже комфортно, оскільки вони відрізняються від своїх попередників. За його словами, команда Зеленського хоче працювати у більш сучасному та демократичному приміщенні.



У Державній службі охорони переїзду з Банкової називають не найкращим варіантом, оскільки "в урядовому кварталі все ж таки президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці".



На початку червня речниця президента Юлія Мендель сповістила, що найближчим часом вони все ж переїдуть. Як один із варіантів нового офісу гаранта вона назвала Український дім.