У Офісі Президента спростовують інформацію про те, що очільник ОПУ Андрій Єрмак начебто зустрічався з керівництвом ЦВК. Раніше про те, що Єрмак тиснув на керівництво Центрвиборчкому, писали ЗМІ.

Єрмак не проводив зустрічей з керівництвом ЦВК, – ОПУ

У Офісі Президента зазначили, що жодних зустрічей з представниками Центральної виборчої комісії їхній керівник не проводив. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ОПУ.

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Просто перевірте – не було зустрічей в Офісі Президента чи десь іще з членами ЦВК, як про це "повідомив" сайт zn. ua. Жодних команд, намагання втрутитися чи іншого подібного спілкування з членами ЦВК – всього цього не було. Ваші джерела вас обманули,

– заявили у пресслужбі ОПУ.

В Офісі Президента наголошують, що ЦВК – незалежний орган і має все для самостійної роботи, отож потреб у візитах Єрмака немає.

Про відвідини Єрмаком ЦВК писали ЗМІ

Зазначимо, що раніше видання "Дзеркало тижня" повідомляло, що Андрій Єрмак зустрічався з головою ЦВК Андрієм Діденком, а також секретарем ЦВК Оленою Гатауліною та іншими членами комісії. Начебто Єрмак вимагав від них звільнитись, оскільки вони "люди Андрія Богдана". У ЦВК це робити відмовились.



Таким чином, писали у "Дзеркалі тижня", президент Зеленський значно ускладнив відносини з Центрвиборчкомом перед місцевими виборами.